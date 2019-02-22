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Политический кризис в Венесуэле
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Захарова сообщила о планах США передать оппозиции в Венесуэле оружие

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, переносных зенитно-ракетных комплексах и боеприпасах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Антон Новодережкин/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. США прорабатывают закупку в одной из стран Восточной Европы вооружения для поставки оппозиции в Венесуэле. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Есть данные, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружений и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы. Речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных зенитных ракетных комплексах, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения. Это к вопросу о том, что подразумевается под доставкой гуманитарной помощи", - сказала она.

Захарова добавила, что США и их союзники намерены осуществить поставку вооружения в Венесуэлу несколькими партиями в начале марта "через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании".

"В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов", - отметила дипломат.

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СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария Владимировна
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