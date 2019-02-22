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Полномочия двух депутатов городской думы Пензы досрочно прекращены

Вопрос о досрочном сложении полномочий был поставлен на голосование на основании представления прокуратуры

ПЕНЗА, 22 февраля. /ТАСС/. Полномочия депутатов городской думы Пензы Андрея Долова и Александра Пичугина прекращены после представления прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Решение было принято на сессии гордумы.

"Решение принимается", - отметил глава города Пензы Николай Тактаров после голосования.

По словам зампредседателя городской думы Ивана Краснова, вопрос о досрочном сложении полномочий был поставлен на голосование "на основании представления прокуратуры Ленинского района города Пензы об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и заявления губернатора Пензенской области".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, депутаты нарушили правила предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

Кроме того, на сессии были досрочно прекращены полномочия депутата Олега Ратникова. "Олег Борисович обратился с заявлением о досрочном прекращении полномочий в связи с занятостью", - отметил Краснов на сессии.

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