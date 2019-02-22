Путин обсудил с Совбезом подготовку поручений по итогам послания Федеральному собранию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку поручений по итогам своего послания Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему

"В ходе совещания состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте подготовки перечня поручений по итогам послания президента Федеральному собранию", - сказал он.

По словам Пескова, "затрагивались также текущие вопросы социально-экономического развития страны".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров.