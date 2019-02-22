Толстой: комитет ПА ОБСЕ пообещал заступиться за Вышинского

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Члены комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам поднимут вопрос о судьбе арестованного на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на предстоящей у них встрече с делегацией украинских парламентариев. Об этом в пятницу сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет российскую делегацию на зимней сессии ассамблеи.

"Привлекли внимание коллег к судьбам заключенных и удерживаемых на территории Украины лиц, включая нашего коллегу Кирилла Вышинского, потребовали энергичных усилий со стороны ОБСЕ для его немедленного и безоговорочного освобождения, - сообщил Толстой. - У них будет встреча с украинской делегацией, они обещали этот вопрос на этой встрече поднять и в любом случае уделять ему самое пристальное внимание".

Служба безопасности Украины 15 мая 2018 года задержала Вышинского по обвинению в государственной измене, позднее его также обвинили в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, после чего эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.