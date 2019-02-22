Экс-глава МВД Куликов заявил, что ветераны ВС США назвали "блестящей" операцию РФ в Крыму

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ветераны Вооруженных сил США оценивают операцию ВС России по обеспечению безопасности в ходе подготовки референдума о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году как "блестящую". Об этом в пятницу на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, посвященном Дню защитника Отечества, сообщил президент Клуба военачальников Вооруженных сил РФ генерал армии в отставке Анатолий Куликов.

"Когда произошли события крымские, и у нас была первая встреча в марте 2014 года, один из них [американских ветеранов] на ушко мне говорит: "Операцию в Крыму вы провели блестяще", - рассказал Куликов, вспоминая о первой встрече с ветеранами США после событий весны 2014 года.

Он добавил, что несмотря на "политический кризис в верхних эшелонах власти в США", американские военные трезво оценивают ситуацию в мире и прекрасно понимают современные возможности России, однако не могут "пробить" в законодательных и исполнительных органах власти США инициативы о налаживании диалога в военной сфере.

По словам Куликова, диалог Клуба военачальников ВС РФ с американскими коллегами является чуть ли не единственным оставшимся неформальным каналом общения военных двух стран, в этом году состоится их 12-я встреча.

Анатолий Сергеевич Куликов родился 4 сентября 1946 года. В 1966 году окончил Орджоникидзевское военное училище, в 1974 - Военную академию имени М. В. Фрунзе, а также Военную академию Генерального штаба ВС СССР в 1990 году. Служил во внутренних войсках МВД СССР. Участвовал в ликвидации межнационального осетино-ингушского вооруженного конфликта.

Куликов с февраля по июль 1995 года был командующим Объединенной группировкой федеральных сил на территории Чеченской Республики. С 1995 года по 1998 год занимал пост министра внутренних дел РФ. В феврале 1997 года назначен заместителем председателя правительства РФ. С 2007 года - президент Клуба Военачальников РФ.

Воссоединение Крыма с РФ

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта 2014 года президент Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Для обеспечения безопасности референдума привлекались российские военные. Впервые об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" в апреле 2014 года.

Отвечая на вопрос о присутствии в Крыму военных РФ, Путин отметил, что во время референдума в республике российские военнослужащие присутствовали, "чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан". Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.