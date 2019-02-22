{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Экс-глава МВД Куликов заявил, что ветераны ВС США назвали "блестящей" операцию РФ в Крыму

Анатолий Куликов также отметил, что американские военные трезво оценивают ситуацию в мире, но не могут "пробить" в органах власти США инициативы о налаживании диалога в военной сфере с РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ветераны Вооруженных сил США оценивают операцию ВС России по обеспечению безопасности в ходе подготовки референдума о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году как "блестящую". Об этом в пятницу на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, посвященном Дню защитника Отечества, сообщил президент Клуба военачальников Вооруженных сил РФ генерал армии в отставке Анатолий Куликов.

"Когда произошли события крымские, и у нас была первая встреча в марте 2014 года, один из них [американских ветеранов] на ушко мне говорит: "Операцию в Крыму вы провели блестяще", - рассказал Куликов, вспоминая о первой встрече с ветеранами США после событий весны 2014 года.

Он добавил, что несмотря на "политический кризис в верхних эшелонах власти в США", американские военные трезво оценивают ситуацию в мире и прекрасно понимают современные возможности России, однако не могут "пробить" в законодательных и исполнительных органах власти США инициативы о налаживании диалога в военной сфере.

По словам Куликова, диалог Клуба военачальников ВС РФ с американскими коллегами является чуть ли не единственным оставшимся неформальным каналом общения военных двух стран, в этом году состоится их 12-я встреча.

Анатолий Сергеевич Куликов родился 4 сентября 1946 года. В 1966 году окончил Орджоникидзевское военное училище, в 1974 - Военную академию имени М. В. Фрунзе, а также Военную академию Генерального штаба ВС СССР в 1990 году. Служил во внутренних войсках МВД СССР. Участвовал в ликвидации межнационального осетино-ингушского вооруженного конфликта.

Куликов с февраля по июль 1995 года был командующим Объединенной группировкой федеральных сил на территории Чеченской Республики. С 1995 года по 1998 год занимал пост министра внутренних дел РФ. В феврале 1997 года назначен заместителем председателя правительства РФ. С 2007 года - президент Клуба Военачальников РФ.

Воссоединение Крыма с РФ

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта 2014 года президент Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Для обеспечения безопасности референдума привлекались российские военные. Впервые об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" в апреле 2014 года.

Отвечая на вопрос о присутствии в Крыму военных РФ, Путин отметил, что во время референдума в республике российские военнослужащие присутствовали, "чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан". Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
СШАРоссияКуликов, Анатолий Сергеевич
Захарова прокомментировала изъятие надписи на русском языке с нацвалюты Казахстана
Официальный представитель МИД России назвала это внутренним делом страны
Читать полностью