Россия продолжит взаимовыгодное сотрудничество с Ираном в сфере мирного атома

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит взаимовыгодное сотрудничество с Ираном в сфере мирного использования атомной энергетики, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сегодня Вашингтон предпринимает попытки запугать российский бизнес, который взаимодействует с Ираном. "Хотели бы привлечь внимание к вопиющим случаям давления на российские компании со стороны американской НПО "Объединение против ядерного Ирана", действия которой выходят далеко за рамки общепринятого представления о том, чем занимаются неправительственные структуры и как они должны вести себя за рубежом, - указала дипломат. - С некоторых пор глава этой структуры угрожает российским фирмам, которые осуществляют абсолютно законное сотрудничество с Ираном в различных областях, запугивает санкционными последствиями за несоблюдение американского законодательства".

"Считаем подобные действия недопустимыми и вызывающими серьезную озабоченность, - подчеркнула Захарова. - Хотела бы напомнить, что на территории России американские законы и требования не действуют. Российская сторона решительно нацелена на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Ираном в полном объеме, в том числе в области мирного использования атомной энергии, невзирая на давление и незаконные санкции со стороны Вашингтона".

Официальный представитель МИД РФ вновь призвала все остальные страны "сплотиться и не допустить того, чтобы Вашингтон присвоил себе право определять целесообразность и диктовать параметры международного торгово-экономического сотрудничества". "США являются частью глобального сообщества, а не находятся над ним, - напомнила она. - В свою очередь, российский бизнес в своих действиях и решениях обязан руководствоваться нормами национального законодательства, а не установками различных одиозных организаций политического толка из-за рубежа".