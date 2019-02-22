Депутат Госдумы Дмитрий Саблин возглавил отделение "Единой России" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин утвержден на посту председателя регионального отделения партии "Единая Россия" в Севастополе, передает корреспондент ТАСС с конференции отделения партии.
В конце января президиум генсовета "Единой России" утвердил депутата Госдумы Дмитрия Саблина исполняющим обязанности секретаря севастопольского регионального отделения партии.
Решение утвердить Саблина на посту руководителя отделения принято большинством голосов.
Ранее, выступая на заседании президиума, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что партийное отделение в Севастополе "нуждается в перезагрузке". Он пояснил, что в городе сложилась непростая ситуация и партия не имеет права не обращать на это внимания в преддверии выборов в Законодательное собрание Севастополя, которые пройдут в сентябре 2019 года.
Взаимодействие ветвей власти
Ранее сообщалось, что в городе есть сложности взаимодействия между правительством и депутатским корпусом. Так, бюджет города на 2018-2020 и 2019-2021 годы не получалось принять с первой попытки из-за того, что чиновники и заксобрание не могли разрешить спорные моменты. В декабре ситуация вокруг ремонта Матросского бульвара стала причиной публичного конфликта между замгубернатора Ильей Пономаревым и депутатом заксобрания, предпринимателем Алексеем Чалым, который, по данным местных СМИ, является основным благотворителем проекта.
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Губернатор Дмитрий Овсянников, обращаясь к делегатам конференции, отметил, что вины партии в конфликте между ветвями власти в Севастополе нет - противостояние ведется с конкретными людьми, которые пытаются, по его словам, манипулировать исполнительной властью. "После "перезагрузки" нам нужно будет решить, каким образом устранить эти манипуляции, как воплотить решения, которые мы будем [с руководством отделения] принимать", - сказал глава города.
Он предложил членам партии активнее включаться в работу по решению городских проблем, в том числе при определении их приоритета, так как выстроить работу с заксобранием в этой части не удается.
Спикер Законодательного собрания Екатерина Алтабаева отметила, что для Севастополя пять лет после воссоединения с Россией были непростыми: нужно было решить большое количество вопросов, связанных с новым законодательством. Трудными, уверена она, предстоят и оставшиеся до выборов месяцы.
"Но я уверена, что, как и в 2014 году [на референдуме по воссоединению с РФ], севастопольцы сделают верный выбор. <…> У нас сложилось гражданское общество, у нас люди с высокой гражданской ответственностью. Именно поэтому люди могут высказывать свою позицию к ветви власти или конкретному чиновнику, но именно поэтому у нас все получится", - добавила депутат.
Перезагрузка для победы
Андрей Турчак считает, что руководство должно провести "перезагрузку", чтобы выстроить работу на благо города и претендовать на победу на выборах в законодательное собрание.
"В течение последних полутора лет работа севастопольского отделения партии была сопряжена с целой серией публичных и непубличных конфликтов. Когда речь о конфликте исполнительной и законодательной власти, это системный сбой. В сфере предстоящих выборов мы оцениваем эту ситуацию как неприемлемую. Поэтому запустили процесс перезагрузки", - сказал Турчак.
Он пояснил, что партия не должна вставать на ту или иную сторону конфликта, а ее работа должна быть направлена на пользу городу и его жителям. Поэтому провести "перезагрузку" предстоит новому руководству отделения.
"Главным критерием нашей работы в нынешних условиях становится наше внимание к людям. Из десятков тысяч решенных вопросов формируется лицо нашей партии, лицо человечное, лицо, которому хочется доверять, за которое наши избиратели готовы отдавать свой голос на выборах. Главная задача любой политической партии - победа на выборах, доверие граждан", - добавил Турчак.