Депутат Госдумы Дмитрий Саблин возглавил отделение "Единой России" в Севастополе

Ранее сообщалось, что в городе есть сложности взаимодействия между правительством и депутатским корпусом. Так, бюджет города на 2018-2020 и 2019-2021 годы не получалось принять с первой попытки из-за того, что чиновники и заксобрание не могли разрешить спорные моменты. В декабре ситуация вокруг ремонта Матросского бульвара стала причиной публичного конфликта между замгубернатора Ильей Пономаревым и депутатом заксобрания, предпринимателем Алексеем Чалым, который, по данным местных СМИ, является основным благотворителем проекта.

Ранее, выступая на заседании президиума, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что партийное отделение в Севастополе "нуждается в перезагрузке". Он пояснил, что в городе сложилась непростая ситуация и партия не имеет права не обращать на это внимания в преддверии выборов в Законодательное собрание Севастополя, которые пройдут в сентябре 2019 года.

Губернатор Дмитрий Овсянников, обращаясь к делегатам конференции, отметил, что вины партии в конфликте между ветвями власти в Севастополе нет - противостояние ведется с конкретными людьми, которые пытаются, по его словам, манипулировать исполнительной властью. "После "перезагрузки" нам нужно будет решить, каким образом устранить эти манипуляции, как воплотить решения, которые мы будем [с руководством отделения] принимать", - сказал глава города.

Он предложил членам партии активнее включаться в работу по решению городских проблем, в том числе при определении их приоритета, так как выстроить работу с заксобранием в этой части не удается.

Спикер Законодательного собрания Екатерина Алтабаева отметила, что для Севастополя пять лет после воссоединения с Россией были непростыми: нужно было решить большое количество вопросов, связанных с новым законодательством. Трудными, уверена она, предстоят и оставшиеся до выборов месяцы.

"Но я уверена, что, как и в 2014 году [на референдуме по воссоединению с РФ], севастопольцы сделают верный выбор. <…> У нас сложилось гражданское общество, у нас люди с высокой гражданской ответственностью. Именно поэтому люди могут высказывать свою позицию к ветви власти или конкретному чиновнику, но именно поэтому у нас все получится", - добавила депутат.

Перезагрузка для победы

Андрей Турчак считает, что руководство должно провести "перезагрузку", чтобы выстроить работу на благо города и претендовать на победу на выборах в законодательное собрание.

"В течение последних полутора лет работа севастопольского отделения партии была сопряжена с целой серией публичных и непубличных конфликтов. Когда речь о конфликте исполнительной и законодательной власти, это системный сбой. В сфере предстоящих выборов мы оцениваем эту ситуацию как неприемлемую. Поэтому запустили процесс перезагрузки", - сказал Турчак.

Он пояснил, что партия не должна вставать на ту или иную сторону конфликта, а ее работа должна быть направлена на пользу городу и его жителям. Поэтому провести "перезагрузку" предстоит новому руководству отделения.

"Главным критерием нашей работы в нынешних условиях становится наше внимание к людям. Из десятков тысяч решенных вопросов формируется лицо нашей партии, лицо человечное, лицо, которому хочется доверять, за которое наши избиратели готовы отдавать свой голос на выборах. Главная задача любой политической партии - победа на выборах, доверие граждан", - добавил Турчак.