Парламентарии из России приняли участие в работе Парламентской ассамблеи Средиземноморья

БЕЛГРАД, 22 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Представители Федерального собрания Российской Федерации приняли участие в работе Парламентской ассамблеи Средиземноморья в Белграде. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в ходе визита в столицу Сербии.

"Делегация Федерального собрания РФ приняла участие в Парламентской ассамблее Средиземноморья, которая впервые проходит в Белграде и в которой Россия традиционно принимает участие в качестве гостя. Мы периодически получаем приглашения и имеем возможность активно участвовать в работе этой важной международной организации", - рассказал сенатор.

"Вчера мне удалось выступить в дискуссии по итоговому документу и предложить включить в этот документ положение, которое говорило бы о том, что в основе большинства случаев терроризма и военно-политической нестабильности в регионе Средиземноморья, как и везде в мире, лежат проблемы вмешательства в дела суверенных государств <...>", - сказал Климов.

Как напомнил сенатор, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) "разрослась после иностранного вмешательства во внутренние дела Сирии". "То, что произошло в Ливии, также является прямым последствием грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Все эти положения не только не вызвали каких-то протестов со стороны участников этого форума, но и поступило предложение включить эти российские поправки в итоговый документ", - добавил он.

Парламентская ассамблея Средиземноморья (ПАС) - международная организация, основана в 2003 году, до 14 марта 2010 года носила название "Парламентская Ассамблея Европейского Союза и Средиземноморских стран". Ассамблея объединяет 29 стран, в том числе государства юга Европы, севера Африки и Ближнего Востока.

В работе ПАС принимают участие 275 парламентариев. Целями организации являются содействие и укрепление доверия среди средиземноморских государств, консолидация усилий государства Средиземноморья по обеспечению региональной безопасности, стабильности и содействия миру.