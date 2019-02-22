МИД РФ: инсинуации о голоде в СССР направлены на разжигание антироссийских настроений

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Попытки представить голод в СССР в 1930-е годы как "истребление" отдельных групп населения лишены оснований и направлены на разжигание антироссийских настроений. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание на то, что в последнее время в информпространстве ряда государств Центральной Азии "искусственно раздувается тема голода 30-х годов прошлого века". "При этом сторонники националистических взглядов навязывают общественности своих стран трактовку этого трагического события как "голодомора" и даже "геноцида" коренных народов региона, организованного руководством СССР", - отметили в министерстве.

Как указали в МИД, исторические документы свидетельствуют о том, что в результате голода, поразившего обширные районы страны, погибло около 7 млн человек, в том числе более 2,5 млн в российской части. "Голод 30-х годов имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры правительства (крайне высокие квоты на заготовку зерна, конфискация продовольствия, запрет на торговлю продуктами), - продолжили в министерстве. - Их реализация с равной жесткостью обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР".

"В силу этого рассматривать общую для народов СССР трагедию как целенаправленное "истребление" отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам по меньшей мере лишено каких-либо оснований, а по большей - умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения, - подчеркнули в дипведомстве. - Трагические ошибки, приведшие к голоду, были признаны уже в 1933 году. Тогда же советское правительство организовало масштабную продовольственную помощь пострадавшим регионам, включая Центральную Азию".

В Москве убеждены, что "подтасовками исторических фактов с использованием националистической карты не получится сбить с толку братские россиянам народы Центральной Азии". "Давать оценки прошлому, тем более его сложным страницам, должны прежде всего ученые-историки и другие специалисты при поддержке правительств своих стран, - заявили в МИД. - В ближайшее время им в помощь будут введены в научный и информационный оборот новые архивные документы, проливающие объективный свет на тему голода в 30-х годах XX века".

"Будем держать российскую и зарубежную общественность в курсе этой работы", - заверили в министерстве.