МИД РФ указал на препятствия по урегулированию политического статуса Приднестровья

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Препятствия на пути урегулирования политического статуса Приднестровья пока не устранены, главное сейчас - обеспечить решение вопросов практического взаимодействия между Кишиневом и Тирасполем. Об этом говорится в распространенном в пятницу МИД России заявлении посла по особым поручениям, представителя РФ в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергея Губарева в связи с предвыборными заявлениями молдавских представителей о желании на переговорах вскрыть "третью корзину" - вопросы политического урегулирования.

"Сейчас в условиях предвыборной ситуации в Молдавии приостановлены встречи политпредставителей сторон, - отметил он. - Это, однако, не сказалось на деятельности отраслевых рабочих групп, которые продолжают работу по дальнейшему поиску решения вопросов, согласованных в протоколе заседания римской встречи формата "5+2" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели - прим. ТАСС). Относительно же периодических заявлений молдавских представителей о желании на переговорах вскрыть "третью корзину" - вопросы политического урегулирования, то это не новость. Однако объективные препятствия для этого по-прежнему не устранены: речь идет, прежде всего, о пресловутом молдавском законе 2005 года, а также о приднестровском референдуме 2006 года".

"Мы продолжаем исходить из того, что главное сейчас - решение вопросов практического взаимодействия между берегами и таким путем выстраивание комплекса мер доверия в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. Такого же мнения придерживается и словацкое председательство в ОБСЕ", - добавил дипломат.

При этом он считает важным "подписание протокольного решения по такому сложному вопросу, как участие приднестровских автомобилей в международном движении автотранспорта". "Важно, что стороны выполнили взятые на себя обязательства по срокам начала работы пунктов регистрации приднестровских транспортных средств, - продолжил Губарев. - Приветствуем выполнение в срок приднестровской стороной решения о землепользовании молдавских фермеров в Дубоссарском районе, а еще раньше - по школам с преподаванием румынского языка. Мяч теперь на стороне Кишинева в плане пересмотра политически мотивированных уголовных дел, что было связано, прежде всего, с упомянутыми вопросами".

"Считаем, что решающее значение в соблюдении сроков выполнения сторонами принятых на себя обязательств имела консолидированная позиция посредников и наблюдателей на встрече формата "5+2" в Риме (29-30 мая 2018 года), - отметил он. - И в этом контексте подчеркиваем, что видим роль формата "5+2" не только в контроле выполнения достигнутых договоренностей, но и в анализе возможностей дальнейшего продвижения процесса урегулирования. Коллективный разум этой переговорной международной площадки уже не раз подтверждал свою состоятельность".

Статус миротворцев

"Несмотря на практические результаты, достигнутые в последнее время на треке приднестровского урегулирования, ситуация по-прежнему остается непростой, - констатировал представитель РФ. - Рассчитываем на сохранение динамики решения существующих вопросов и в 2019 году".

"На этом фоне контрпродуктивным, на наш взгляд, представляется принятие на 72-й сессии Генассамблеи ООН 22 июня прошлого года инициированной молдавской стороной провокационной резолюции о полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Молдавии, - заявил Губарев. - Воспринимаем это как удар по переговорному процессу, осложняющий и без того непростую ситуацию в регионе. Не добавила конструктива и резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ от 11 июля 2018 года, в которую внесен пункт о выводе российских войск и переформатировании миротворческой миссии".

В заключение он напомнил, что "уже более двадцати пяти лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, не проливается кровь, не слышны выстрелы". "Спрашивается, неужели это мешает приднестровскому урегулированию?" - добавил посол.