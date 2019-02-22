США предложили создать внешний контур поддержки нацпримирения в Афганистане

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступили с предложением создать внешний контур поддержки процесса национального примирения в Афганистане, Россия готова изучить данную идею. Об этом заявил в пятницу российским журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов по итогам переговоров с американским коллегой, спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом в Анкаре.

"Есть и другие идеи, которые заслуживают внимательного изучения. Он (Халилзад - прим. ТАСС) считает необходимым создать сильный внешний контур поддержки процесса национального примирения в Афганистане, что абсолютно приемлемо, и туда должны войти еще несколько более крупных государств. И не только те, которые участвуют в московском формате. Здравое, на мой взгляд, соображение, оно заслуживает внимательного изучения, будем этим заниматься", - сказал он.

Кабулов также рассказал о намерениях продолжить переговоры по Афганистану с американской стороной и не исключил заинтересованности Халилзада в следующем раунде межафганских переговоров в московском формате. "Мы не определились с датой, и мы не созываем заседания ради заседаний. Как только почувствуем, что наступил момент, то проведем его. Я сказал об этом американскому коллеге, и у меня сложилось впечатление, что он приедет с удовольствием", - подчеркнул Кабулов.

США также выразили готовность перейти к предметному разговору о практическом сотрудничестве с РФ в вопросах борьбы с террористическими организациями "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) в Афганистане, заявил Кабулов.

"Господин Халилзад сообщил, что соответствующие компетентные специалисты Соединенных Штатов Америки просили передать их коллегам в России, что они готовы к предметному разговору о практическом сотрудничестве с Россией по борьбе как с ИГ, так и с "Аль-Каидой". Мы это понимаем как то, что нас услышали. Пусть теперь профессионалы сядут и профессионально, без шума, займутся этими двумя безобразиями на теле человечества", - сказал Кабулов.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты выступили с предложением создать внешний контур поддержки процесса национального примирения в Афганистане.

"Есть и другие идеи, которые заслуживают внимательного изучения. Он [Халилзад] считает необходимым создать сильный внешний контур поддержки процесса национального примирения в Афганистане, что абсолютно приемлемо, и туда должны войти еще несколько более крупных государств. И не только те, которые участвуют в московском формате. Здравое, на мой взгляд, соображение, оно заслуживает внимательного изучения, будем этим заниматься", - сказал Кабулов.

Кабулов также рассказал о намерениях продолжить переговоры по Афганистану с американской стороной и не исключил заинтересованности Халилзада в следующем раунде межафганских переговоров в московском формате. "Мы не определились с датой, и мы не созываем заседания ради заседаний. Как только почувствуем, что наступил момент, то проведем его. Я сказал об этом американскому коллеге, и у меня сложилось впечатление, что он приедет с удовольствием", - подчеркнул спецпредставитель.