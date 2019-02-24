Лавров: Москва не ведет с Токио переговоры о мирном договоре на японских условиях

ТАСС, ‪24 февраля‬. Москва не ведет с Токио переговоры о заключении мирного договора на японских условиях и выступает против неких искусственных сроков. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению , Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix .

По его словам, для того, чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить "не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах". "Если мы посмотрим на реальную ситуацию, [премьер-министр Японии] Синдзо Абэ, выступая в парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение", - обратил внимание глава российского дипведомства.

"Ни президент России Владимир Путин, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений, - подчеркнул Лавров. - То, что в Сингапуре в ходе встречи на полях саммита "Большой двадцатки" Путин и Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года, говорит об обратном: мы ведем разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа".

Как отметил российский министр, заключение мирного договора означает необходимость признания Японией результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды.

"Достаточно странно, что наши японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой войны в том виде, в каком они закреплены в уставе ООН. Там сказано, что все, что сделали державы-победительницы, не обсуждается, - напомнил он. - Даже если у японцев есть своя интерпретация Сан-Францисского мирного договора и других документов, касающихся этого региона, устав ООН они ратифицировали, а отзывать свою ратификацию некорректно".

Комментируя ранее озвученный Японией план подписать рамочное соглашение о мирном договоре во время предстоящего визита Путина в эту страну, Лавров предпочел "оставить это на их совести". "Никаких договоренностей не было и не могло быть, потому что и мы никогда не являемся сторонниками неких искусственных сроков ни по одной проблеме, - указал глава МИД РФ. - Тем более, никто и никогда не видел никаких рамочных проектов. Я не знаю, что наши японские соседи имеют в виду".

Новое качество отношний

Министр также напомнил о достигнутой между Москвой и Токио договоренности создавать новое качество отношений. "Япония присоединилась пусть не ко всем, но к целому ряду санкций против РФ, едва ли это можно считать дружественной позицией", - обратил внимание Лавров.

Кроме того, в ООН Япония голосует солидарно с США по всем резолюциям, направленным против Москвы, выступает против или воздерживается по проектам, предлагаемых Россией. "В общем, [Токио] координирует свою позицию в ООН с Вашингтоном, - указал глава российского дипведомства. - Мы не против того, чтобы Япония сотрудничала с другими странами, но США объявили Россию главным врагом - естественно, вместе с Китаем".

Условия для заключения мирного договора

Глава МИД России также отметил, что Условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы.

"Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран, - подчеркнул российский министр. - Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью".

Лавров также обратил внимание на публичные заявления японского правительства на тему того, что "они вот-вот добьются результата". "Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения", - отметил он.

Несамостоятельность Токио

Планы Токио провести консультации с Вашингтоном по вопросу российско-японского мирного договора говорят о несамостоятельности Японии, считает Лавров.

"Недавно было объявлено, что в конце мая президент США Дональд Трамп собирается посетить Японию, одной из тем переговоров будут вопросы мирного договора с Российской Федерацией. Если несамостоятельность Японии демонстрируется до такой степени, то мне тут нечего добавить. То, что у японцев есть военный союз с США, - это тоже немаловажный фактор. Американцы имеют право размещать свои вооруженные силы где угодно в Японии и уже размещают там свою систему противоракетной обороны, которая создает риски и для России, и для Китайской Народной Республики - мы многократно говорили об этом", - сказал он и обратил внимание, что в это же время США объявляют Россию своим главным противником.

Тем не менее, продолжил Лавров, Москва готова продолжать диалог с Токио и видит перспективы развития отношений. "У нас очень хорошее культурно-гуманитарное сотрудничество: "Русские сезоны", Фестиваль российской культуры пользуются в Японии большой популярностью. У нас есть неплохие совместные экономические проекты, но это совсем не одолжение РФ, это проекты, в которых заинтересован японский бизнес. Он даже был бы чуть больше заинтересован в присутствии в российской экономике, но, как я понимаю, его немного сдерживают по официальной линии", - отметил министр.

"Периодически нам посылают сигналы о том, что как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались", - подчеркнул глава МИД РФ.