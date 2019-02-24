Лавров: Россия продолжит обеспечивать потребности Вьетнама в современном вооружении

ТАСС, 24 февраля. Москва готова продолжать обеспечивать потребности Ханоя в современных вооружениях для обеспечения суверенитета страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix.

"Традиционно важную роль в наших отношениях играет военно-техническое сотрудничество. Мы готовы продолжать удовлетворять потребности Вьетнама в современных вооружениях для обеспечения безопасности страны, ее суверенитета", - сказал он и добавил, что у России и Вьетнама также хорошо налажено сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Лавров напомнил, что в прошлом году товарооборот между странами превысил $6 млрд, прирост составил более 16% за год, что в значительной степени было обусловлено вступлением в силу соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС.

В целом отношения Москвы и Ханоя глава МИД РФ охарактеризовал как стратегическое партнерство: "Мы очень довольны нашими отношениями, ценим их и видим, что наши вьетнамские друзья отвечают нам взаимностью".