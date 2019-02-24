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Лавров: Россия продолжит обеспечивать потребности Вьетнама в современном вооружении

У двух стран также хорошо налажено сотрудничество в сфере кибербезопасности, отметил глава МИД России

ТАСС, 24 февраля. Москва готова продолжать обеспечивать потребности Ханоя в современных вооружениях для обеспечения суверенитета страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидениюЦентральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix.

"Традиционно важную роль в наших отношениях играет военно-техническое сотрудничество. Мы готовы продолжать удовлетворять потребности Вьетнама в современных вооружениях для обеспечения безопасности страны, ее суверенитета", - сказал он и добавил, что у России и Вьетнама также хорошо налажено сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Лавров напомнил, что в прошлом году товарооборот между странами превысил $6 млрд, прирост составил более 16% за год, что в значительной степени было обусловлено вступлением в силу соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС.

В целом отношения Москвы и Ханоя глава МИД РФ охарактеризовал как стратегическое партнерство: "Мы очень довольны нашими отношениями, ценим их и видим, что наши вьетнамские друзья отвечают нам взаимностью".

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