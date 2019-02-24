Лавров: Россия не позволит США разговаривать с собой, как с учеником

"Они [сторонники жесткой линии в отношениях с Москвой в Вашингтоне] хотят только ухудшения, - отметил он. - Недавно в очередной раз они ввели какие-то "санкции". Или собираются вводить - я уже перестал следить".

ТАСС, 24 февраля. Россия открыта для конструктивного диалога с США, но разговаривать с собой, как с учеником, не позволит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению , Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix .

При этом, как отметил Лавров, санкции вводятся за одно и то же, "в частности - уже несколько раз - за то, что люди, живущие в Крыму, ужаснувшись той власти, которая пришла в Киеве благодаря поддержке самих США и Евросоюза, тому, что эта власть обещала искоренять русских в Крыму, проголосовали за воссоединение с Россией". "Вот за это принимают какие-то санкции "в наказание и назидание", - продолжил министр. - Печально".

"Мы, как сказал президент РФ Владимир Путин, в том числе в своем послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года, открыты для конструктивного диалога, - продолжил Лавров. - Разумеется, на основе равноправия, взаимной выгоды, а не по принципу "учителя и ученика". Так нельзя разговаривать ни с одной страной, тем более с Российской Федерацией".

Глава МИД РФ указал, что в вопросе отношений Москвы и Вашингтона мяч сейчас на стороне США. "Не знаю, насколько этот мяч может "лететь", насколько они хотят "перебрасывать" его на нашу сторону, как они это могут сделать, "долетит" ли мяч - мне трудно сказать, - добавил он. - Мы, повторю, открыты к конструктивному диалогу, как только США будут готовы к такому же равноправному разговору, к решению проблем на основе баланса интересов, а не на основе ультиматумов".

Роль политической ситуации в США в двусторонних отношениях

Глава МИД России отметил также, что внутриполитическая борьба в США, от которой "перья летят", мешает восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Да, в прошлом году в Хельсинки мы встречались с госсекретарем США Майклом Помпео. Потом пару раз говорили по телефону, - отметил он. - Договорились о том, что активизируем работу по инвентаризации всего состояния российско-американских отношений".

Как указал Лавров, речь шла о том, чтобы разобраться с большим количеством "искусственных раздражителей вплоть до ограничения работы дипломатических миссий, до ареста дипсобственности, на что пошли США". "Мы по законам дипломатии были вынуждены ответить зеркальным образом", - напомнил он.

По словам российского министра, хотя представители двух стран встречались и во время этих контактов были зафиксированы все те проблемы, которые искусственно создаются американцами, однако никакой позитивной реакции в плане развязывания этих "узлов" не последовало. "Позиция одна: Россия сама ухудшила отношения, поэтому, мол, она должна изменить свое поведение. Когда так говорят с трибуны Конгресса, я еще могу понять, поскольку у них там идет внутриполитическая борьба, в которой, как выясняется, все средства хороши, - продолжил глава МИД РФ. - Но когда эта же фигура речи преобладает на закрытых консультациях, не остается ничего, кроме как сделать вывод, что американские партнеры пока не хотят работать конструктивно".

"Наверное, дипломаты - они ведь тоже бюрократы - видят, что происходит между "большими людьми", как они дерутся, бьются так, что только "перья летят", и считают за благо вести себя потише, никаких инициатив не проявлять, - указал глава МИД РФ. - Однако печально, что примерно такая же участь постигла и стратегическую стабильность - самую главную сферу с точки зрения глобальной безопасности, не только России или США".