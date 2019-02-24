Представитель Козака заявил, что вице-премьер никогда не проводил переговоров с Сальвини

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак никогда не встречался с итальянским коллегой Маттео Сальвини и не проводил с ним переговоры, публикации об их встречах не соответствуют действительности. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Козака Илья Джус.

Ранее в воскресенье итальянский еженедельник L'Espresso опубликовал материал, в котором утверждал, что Сальвини посещал Россию с целью провести "секретные переговоры" ради получения финансовой поддержки возглавляемой им партии "Лига". В частности, издание заявляло, что Сальвини инкогнито встречался с Козаком.

"Так называемое расследование итальянского L'Espresso построено на бездоказательных домыслах, что не делает чести изданию. Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни "секретных" встреч, эспрессо по офисам вместе не пили. У России и Италии есть большой блок двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и промышленной сфере, Козак как профильный вице-премьер сосредоточен только на этой повестке", - сказал Джус.

Публикацию L'Espresso кратко изложила в пятницу газета La Stampa, входящая в тот же издательский дом. В ней утверждается, что финансовая помощь России была оформлена в виде сделки с "Роснефтью" по продаже топлива, средства от которой - около €3 млн - получила "Лига" для финансирования кампании на выборах в Европарламент. В партии в субботу ТАСС заявили, что Сальвини не намерен комментировать публикацию еженедельника и "тратить время на то, чтобы опровергать совершенно абсурдные и безосновательные догадки журналистов".

Ранее L'Espresso уже публиковал обличительные расследования якобы о российском финансировании "Лиги", лидер которой всегда отстаивал необходимость отмены санкций и укрепления отношений с РФ. Сальвини неоднократно отрицал эти предположения. У "Лиги" подписан меморандум о сотрудничестве с "Единой Россией".

"Роснефть" также потребовала опровергнуть статью, и La Stampa в субботу опубликовала распространенное российской компанией заявление, в котором указывается, что вся касающаяся "Роснефти" информация в статье "не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании".