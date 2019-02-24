Участники валдайского заседания в Хошимине обсудят будущее России, Вьетнама и АТР

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Конференция "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованная международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама, стартует в понедельник. Это первое выездное заседание клуба в этой стране. Делегаты из России и Вьетнама обсудят перспективы двусторонних отношений, безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и многосторонние форматы сотрудничества на Евразийском континенте. Двухдневный форум соберет порядка 40 российских и вьетнамских экспертов.

Главным гостем станет министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший в воскресенье специально для участия в конференции. Также планируется присутствие замглавы МИД Вьетнама Бунь Тхан Шона."Ожидаем очень интересную дискуссию в Хошимине", - сказал Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению.

Как, в свою очередь, отметили в пресс-службе клуба, выбор Вьетнама в качестве места проведения мероприятия неслучаен: 2019 год "валдайцы" намерены посвятить изучению восточного направления международной политики. Более того, в этом году Россия и Вьетнам отмечают 25 лет со дня подписания Договора об основах дружественных отношений, к чему приурочен перекрестный Год двух стран.

"Для России Вьетнам - давний, надежный, проверенный временем и совместными испытаниями партнер. Конечно, нынешние отношения строятся совсем на другой основе, чем это было несколько десятилетий назад, они не идеологические, а прагматические. Но это не меркантильная прагматика по "торгово-закупочной" логике, а хорошее знание друг друга, понимание проблем и возможностей другой стороны, багаж взаимных симпатий и признательности", - подчеркнул директор по научной работе Фонда клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Темы для разговора

С учетом того, что Москва активизировала свою работу на азиатском направлении, участникам дискуссий действительно есть, что обсудить. Ожидается, что на панельной сессии будут рассматриваться точки соприкосновения России и Вьетнама и то, как страны будут отвечать на жесткую внешнюю политику США и активизацию региональных игроков.

Делегаты также подробно обменяются мнениями о многосторонних форматах - от Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) до Восточноазиатского сообщества и Евразийского экономического союза.

"У нас с Вьетнамом единая позиция в том, что касается развития отношений между Российской Федерацией и АСЕАН, - указал Лавров в интервью накануне поездки. - Главное, что наши подходы стопроцентно позитивные. Мы хотим больше взаимодействия и очень ценим те позиции, которые занимает АСЕАН по проблемам региона, никогда не уходя в конфронтацию с кем бы то ни было, всегда, по любой проблеме выступая за диалог, за то, чтобы заинтересованные стороны садились и договаривались".

Безусловно, эксперты не обойдут стороной и российско-вьетнамский трек. Делегаты в закрытом режиме обсудят перспективы торгово-экономического взаимодействия и военно-политический аспект отношений.

Предвосхищая события

Валдайский клуб принял решение собрать экспертов двух стран, чтобы обсудить будущее региона задолго до того, как стало известно о месте проведения новой встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

"Клубу везет: только мы запланировали мероприятие во Вьетнаме, как туда засобирался Дональд Трамп. Но мы успели первыми - наш форум в Хошимине на два дня раньше, чем в Ханое пройдет встреча Трампа и Ким Чен Ына. Впрочем, это совпадение демонстрирует, что Вьетнам - важная точка пересечения самых разнообразных интересов, страна, играющая необходимую балансирующую роль в регионе", - обратил внимание Лукьянов.

Справедливым будет предположить, что такое совпадение времени и места станет поводом для подробного обсуждения вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.