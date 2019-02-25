Лавров: жесткая линия США на переговорах с КНДР не даст результата

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Жесткая ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

"Мы убеждены, что жесткая ультимативная позиция, с которой Вашингтон начинал эти [с КНДР] переговоры, не принесет результата, - сказал он. - Потому что было требование, это озвучивал госсекретарь США Майкл Помпео, сначала полностью ликвидировать все, что имеет отношение к ядерной программе КНДР, и только потом после так называемой денуклеаризации именно КНДР будет рассматриваться вопрос о смягчении санкций. Это не сработает".

Позитивные сдвиги

Лавров заявил о позитивных сдвигах в вопросе урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. "В вопросе ядерной проблемы Корейского полуострова есть позитивные сдвиги, но она далеко не решена", - сказал глава МИД России.

В 2017 году впервые более чем за 10 лет в пограничном пункте Пханмунджом состоялся первый межкорейский саммит. После этого лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встречались еще два раза и подписали совместную декларацию, в которой договорились принять меры по дальнейшей денуклеаризации.

24 мая 2018 года состоялась церемония демонтажа единственного ядерного полигона КНДР в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто.

Соблюдение обязательств

КНДР полностью выполняет взятые на себя обязательства по приостановке ядерных испытаний и ракетных запусков, поэтому Совету Безопасности ООН следует подумать об облегчении санкционного давления, заявил Лавров. "Мы выступали и выступаем за то, чтобы уже сейчас начать стимулировать Пхеньян к дальнейшему движению вперед, - сказал он. - Объявил Пхеньян мораторий, и этот мораторий соблюдает - и по ядерным испытаниям, и по запуску баллистических ракет. Мы бы считали, что как минимум Совет Безопасности ООН мог бы сделать некие жесты, ослабив, устранив, сняв санкции в той части, которая мешает реализации совместных корейско-корейских проектов".

Лавров напомнил, что ранее Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились о восстановлении железнодорожного сообщения. "Почему бы не посмотреть в Совете Безопасности, как можно модифицировать санкционный режим таким образом, чтобы стимулировать железнодорожное воссоединение двух Корей", - отметил глава МИД России.

Министр указал, что нельзя в одностороннем порядке требовать от КНДР сначала выполнить все условия по денуклеаризации, а лишь затем переходить к вопросу снижения санкционного давления. "То, что с наскока такую проблему не решить, показал сингапурский саммит, показывает это в очередной раз и подготовка к ханойскому саммиту", - добавил он.

Потенциал шестисторонних переговоров

Лавров заявил, что механизм шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова (Россия, Китай, США, КНДР, Республика Корея и Япония) может оказаться полезным в случае прогресса в диалоге между США и КНДР. "В Северо-Восточной Азии ситуация непростая, прежде всего, в связи с ядерной проблемой Корейского полуострова, но задача, стоящая в плане долгосрочной стабилизации, гораздо шире - это формирование механизма мира и безопасности в регионе, - сказал он. - Это одна из целей, которая была согласована в рамках шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, когда переговоры были еще на ходу. Сейчас переговоры заморожены, но их потенциал, безусловно, следует иметь в виду".