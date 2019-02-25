Лавров: ШОС не подминает под себя другие страны и объединения, а стремится к равенству

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) работает над созданием взаимовыгодного, равного и уважительного взаимодействия, а не пытается подмять под себя другие страны и объединения. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

"ШОС - это хороший рождающийся партнер Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Партнерство уже закреплено между секретариатами. Это одна из структур, которая создавалась и развивалась, отталкиваясь от жизни", - сказал он.

Министр указал на то, что повестка дня организации "весьма и весьма широкая". "Начиналось с пограничной безопасности, а сейчас вопросы безопасности рассматриваются более широко - создана региональная антитеррористическая структура. Также [в повестку входят] экономика, культура, образование", - отметил глава МИД России.

"При этом - ШОС не превращается в военный блок, не стремится никого под себя подминать. Философия "духа ШОС" предполагает то же самое, что и АСЕАН - путь сотрудничества, взаимной выгоды, баланса интересов, равенство, уважение к многообразию", - добавил Лавров.

Российско-вьетнамская конференция в Хошимине проходит 25-26 февраля и собрала порядка 40 экспертов, политологов и дипломатов.