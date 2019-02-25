Страны АСЕАН могут присоединиться к работе базы данных ФСБ по боевикам

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Страны АСЕАН позитивно относятся к приглашению России координировать работу с помощью базы данных ФСБ, содержащей информацию о боевиках террористических организаций. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

"Мы пригласили, и страны АСЕАН позитивно рассматривают это, [возможность] присоединиться к созданному ФСБ РФ банку данных об иностранных террористах-боевиках, куда загружают соответствующую информацию. Потом можно этих нехороших людей прослеживать, когда они, скажем, перебираются из Сирии или Ирака в Малайзию или Индонезию, или в Центральную Азию, или Россию", - сказал он.

Рабочая группа по миротворчеству

По словам Лаврова, Москва предложила Ханою создать рабочую группу по миротворчеству в рамках Совета министров обороны АСЕАН.

Как напомнил российский министр, инициатива создания Совета принадлежит именно Вьетнаму. "Это очень полезная вещь. Мы предложили Вьетнаму с 2020 по 2022 год совместно возглавить рабочую группу по миротворчеству в рамках этого механизма", - указал он.

"Рассчитываем, что такая группа будет сформирована и поможет продвигать полезные практические формы сотрудничества", - подчеркнул Лавров.

Российско-вьетнамская конференция в Хошимине проходит 25-26 февраля и собрала порядка 40 экспертов, политологов и дипломатов.