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Лавров: страны Восточной Азии и Россия проведут учения по реагированию на вспышки инфекций

Договоренность о проведении учений была достигнута в Сингапуре в ноябре 2018 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Восточноазиатского саммита (ВАС) в ноябре 2018 года договорились провести учения по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

"В ходе саммита ВАС в Сингапуре в ноябре прошлого года положительно были встречены наши идеи по организации в текущем году совещания руководителей профильных ведомств, а также проведению симуляционных учений ВАС по реагированию на вызовы опасных инфекционных заболеваний", - сказал министр.

Российско-вьетнамская конференция в Хошимине проходит 25-26 февраля и собрала порядка 40 экспертов, политологов и дипломатов.

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