Лавров: США пытаются навязать "арабскую НАТО", несмотря на серьезные сомнения участников

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. США пытаются навязать Ближневосточный стратегический альянс (MESA, официальное название "арабской НАТО"), несмотря на серьезнейшие сомнения возможных участников формата. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

По его словам, существуют попытки "реконфигурировать геополитический ландшафт таким образом, чтобы воспрепятствовать естественному ходу вещей, постараться сдержать формирование новых центров роста". "Примеры: Ближневосточный стратегический альянс, который сейчас администрация [президента США Дональда] Трампа, преодолевая серьезнейшие сомнения потенциальных участников, пытается навязать странам Персидского залива, плюс Иордания, Египет, и здесь тоже Израиль свои интересы блюдет вокруг этой инициативы", - отметил Лавров.

"Еще одна искусственно насаждаемая концепция - Индо-Тихоокеанский регион, которую американцы стали продвигать вместе с Японией и Австралией с очевидным контекстом сдерживания Китая. То есть завлечь Индию в военно-политические, военно-морские процессы, - обратил внимание глава дипведомства. - Концепция, которая подрывает асеано-центричность [АСЕАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии] всех тех форматов, которые в этом регионе сложились". "Хочу противопоставить естественные процессы, интегрирующие страны на основе совпадений интересов, и искусственные процессы, которые пытаются насильно заставить страны заниматься какой-то совместной работой в интересах одной геополитически ориентированной державы", - подчеркнул министр.

По замыслу США, в состав "арабской НАТО" планируется включить шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию. В середине января госсекретарь Майкл Помпео провел турне по этим странам, где провел серию переговоров с их лидерами. Одной из главных задач поездки было сближение позиций восьми стран для создания MESА. Цель коалиции - противодействие угрозам в регионе и активизация экономического и энергетического взаимодействия.