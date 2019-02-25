Лавров: подход США к проблемам Южно-Китайского моря вбивает клин между Китаем и соседями

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Подход США к решению территориальных споров в Южно-Китайском море, подразумевающий односторонние уступки со стороны КНР, ведет к разладу между Китаем и соседними странами. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

"Когда наши американские коллеги при каждом удобном случае начинают требовать, чтобы этот спор был решен за счет уступок со стороны Китая публично, в присутствии Китая и стран АСЕАН, мне кажется это тоже, однозначно, достаточно неприкрытая попытка просто вбить клин между китайцами и их соседями, - отметил Лавров. - Там клиньев и так хватает, надо стремиться к тому, чтобы наводить мосты и искать взаимоприемлемые решения".

Российский министр добавил, что не считает территориальные противоречия между странами региона неразрешимыми. "АСЕАН и Китай, если я правильно понимаю, договорились вести разговор на основе конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Есть также документ 2002 года между АСЕАН и Китаем, который содержит политические обязательства двигаться к решению вопроса, - констатировал глава МИД РФ. - Сейчас идет переговорная работа над юридически обязывающим кодексом поведения в Южно-Китайском море".

Российско-вьетнамская конференция в Хошимине проходит 25-26 февраля и собрала порядка 40 экспертов, политологов и дипломатов.