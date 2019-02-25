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Лавров скептически относится к расширению Совбеза ООН за счет стран исторического Запада

По мнению главы МИД России, в ООН недопредставлены Азия, Африка и Латинская Америка

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Добавление каких-либо стран исторического Запада в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН ничего не принесет. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

"Реформа СБ ООН точно назрела, это факт. Но прежде всего реформа назрела, потому что там недопредставлены развивающиеся регионы мира - Азия, Африка и Латинская Америка", - сказал он.

"В Совете Безопасности и так до трети постоянных членов представляют ЕС. Не думаю, что добавление стран традиционного исторического Запада добавит хоть чего-то в то многообразие, которое мы хотим", - отметил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВьетнам
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