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Лавров указал на попытки США подменить международное право своими правилами

По словам главы МИД России, "рьяное отстаивание" Вашингтоном нового термина взамен "верховенства международного права" вызывает вопросы

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в решении ряда вопросов пытаются подменить международное право своим порядком. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

По его словам, сегодня, когда Вашингтон ведет какие-то переговоры, можно редко встретить выражение "поддерживаем верховенство международного права". "Они пишут: "Надо отстаивать порядок, основанный на правилах", - обратил внимание министр. - Кстати, даже в некоторых документах между Евросоюзом и КНР этот термин появляется".

"Что это значит? Они говорят, что это то же самое, что и международное право, но такое рьяное отстаивание нового термина наводит на мысль", - подчеркнул Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, Конвенция о запрещении химического оружия - часть международного права. "Ее переламывают голосованием, что вообще недопустимо в отношении конвенционных документов, и тем самым вместо международного права они применяют свои правила, - указал он. - Так же они поступили и по иранской ядерной программе, и по ближневосточному урегулированию, где американцы отбросили решения Совета Безопасности и на основе своих правил рисуют некую сделку века, которая поставит крест на всех решениях ООН".

"То же самое и по Украине. Минские договоренности одобрены в Совете Безопасности, там выстроена последовательность, - напомнил Лавров. - Но нет, ничего подобного: их специальный представитель говорит, что сначала нужно ввести туда оккупационные войска ооновские, весь периметр взять под контроль, разогнать местную администрацию, полицию и тогда мы все решим".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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