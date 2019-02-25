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Лавров заявил, что Запад блокирует российские инициативы по регулированию интернета

В обозримой перспективе ситуация в данном вопросе не изменится, считает глава МИД РФ

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Выработка общеприемлемых правил управления интернетом маловероятна в обозримом будущем, западные страны блокируют российские инициативы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

"Годы, если не десятилетия, в Международном союзе электросвязи идет разговор о том, как управлять интернетом так, чтобы никого не обижать, - сказал он. - Никакого результата нет и не будет - я практически не сомневаюсь - на обозримую перспективу и по понятным всем причинам".

Как напомнил Лавров, ранее предложения РФ, одобренные Генассамблеей ООН, не были поддержаны практически всеми западными странами.

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