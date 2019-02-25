Песков: Путин в послании не говорил прямо о намерении РФ направить ракеты в сторону США

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, говоря в послании Федеральному собранию о готовности Москвы к зеркальному ответу в случае, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, не называл ни одного географического пункта, на который могут быть нацелены российские ракеты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находится центр принятия решений. Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", - напомнил представитель Кремля.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать вышедший в минувшие выходные сюжет на канале "Россия-1", в котором тележурналисты сделали предположение, какие именно цели в США могли бы поразить российские ракеты.

Песков отказался комментировать содержание этого телесюжета. "Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. В данном случае вопрос можно адресовать непосредственно телеканалу", - добавил он.

20 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что Россия немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где США разместят свои вооружения, но и на те территории, где находятся центры принятия решений применения угрожающих России ракетных комплексов.

Путин также отметил, что Россия предусмотрит зеркальные и асимметричные меры на случай, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Президент особо обозначил, что Россия не собирается первой размещать такие ракеты в Европе.