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Медведев обсудил с новым премьером Казахстана отношения двух стран и предстоящие контакты

Также российский премьер-министр поздравил Аскара Мамина с назначением на новую должность

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поздравил Аскара Мамина с назначением на пост премьер-министра Казахстана и обсудил с ним ряд двусторонних вопросов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В ходе телефонного разговора председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Аскара Мамина с назначением на пост премьер-министра Казахстана и пожелал ему успехов в работе. Во время беседы были затронуты отдельные вопросы российско-казахстанских отношений, включая график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес в Мажилис (нижняя палата парламента) кандидатуру Мамина и, после ее одобрения депутатами, подписал указ о назначении нового главы правительства республики. Согласно законодательству, предложения о структуре и составе правительства вносятся президенту премьер-министром в десятидневный срок после назначения.

21 февраля Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики, возложив на Мамина исполнение обязанностей премьер-министра.

53-летний Мамин с сентября 2016 года занимал пост первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы работал президентом АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги), руководителем администрации города Астаны, министром транспорта и коммуникаций, первым вице-министром индустрии и торговли республики.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКазахстанРоссия
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