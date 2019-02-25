Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы развития сотрудничества двух стран, а также региональные проблемы. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба президента.

Россия и Армения в настоящее время, в частности, ведут переговоры о ценообразовании на газ для потребителей этой закавказской республики. Ранее армянские власти неоднократно заявляли, что ведут переговоры о снижении цен на газ с российской стороной.

В части региональной проблематики одной из значимых остается тема назначения нового генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместо снятого с этой должности в ноябре 2018 года представителя Армении. Как сообщалось, в ноябре по инициативе армянской стороны бывший генсек организации Юрий Хачатуров был снят с этой должности. Армения заявляла, что должна сохранить этот пост до истечения срока ее полномочий.

На минувшей неделе газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на свои источники, что ОДКБ на ближайший год может остаться без полноценного генсека в связи с тем, что одна из стран организации - Армения - не согласовала назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася. В публикации отмечалось, что премьер Армении Никол Пашинян рассчитывал утвердить своего кандидата.