МИД РФ: выборы в Сенегале должны посодействовать развитию демократического общества

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что прошедшие в Сенегале президентские выборы будут способствовать демократическому развитию общества. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В Москве рассчитывают, что итоги выборов будут способствовать дальнейшему продвижению сенегальского общества по пути стабильного и демократического развития", - отметили в ведомстве, комментируя состоявшийся 24 февраля первый тур президентских выборов в Сенегале, результаты которого должны быть обнародованы в ближайшие дни.

По предварительным подсчетам голосов, с результатом не менее 57% лидирует действующий глава Сенегала Маки Саль. Его основным соперником называли бывшего премьер-министра страны Идриссу Сека. Кроме того, в числе участников президентской гонки - известные политики Мадике Нианг, Исса Саль и Усман Сонко.