Исключенный из партии единоросс из Астрахани решил оставить пост главы фракции в гордуме

АСТРАХАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единой России" в Астраханской гордуме Владимир Сухарев, который ранее по решению президиума генсовета был исключен из партии, написал заявление о сложении своих полномочий, сообщил в понедельник ТАСС председатель думы Астраханской области и секретарь Астраханского регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Мартынов.

21 февраля президиум генсовета "Единой России" на заседании исключил из рядов партии Сухарева за "нанесение репутационного ущерба" партии. Это было сделано после публикации в соцсетях кадров, на которых был запечатлен мужчина, нецензурно выражавшийся возле одного из ресторанов в Астрахани. Автор публикации сообщал, что на кадрах - депутат гордумы, член партии "Единая Россия" Сухарев, демонстрировавший свое удостоверение. Сообщалось, что президиум регионального политсовета "Единой России" в ближайшее время примет решение о лишении Сухарева должности руководителя фракции в Астраханской гордуме.

"Заявление о сложении своих полномочий [руководителя фракции] от Владимира Сухарева поступило. В ближайшее время состоится президиум регионального политсовета партии, на котором выберут двух кандидатов на должность руководителя фракции "Единой России" в гордуме. Далее уже на заседании фракции в гордуме будет рассмотрен вопрос о снятии с должности Сухарева и состоится голосование по выбору нового руководителя фракции из двух предложенных кандидатур", - сказал Мартынов.

Сухарев был избран депутатом гордумы Астрахани в 2015 году.