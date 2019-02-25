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Кризис в Сирии

Замглавы МИД РФ: коалиция продолжает варварские бомбардировки и ракетные удары в Сирии

Сергей Вершинин заявил, что коалиция на каждой сессии СПЧ "проталкивает фальшивую резолюцию по правам человека в республике"

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция продолжает варварские бомбардировки в Сирии, при этом продвигая в рамках Совета ООН по правам человека (СПЧ) фальшивые резолюции по соблюдению прав человека в этой арабской республике. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая на 40-й сессии СПЧ.

"Коалиция, которая продолжает варварские бомбардировки и ракетные удары по сирийской территории, которая попирает односторонними санкциями права человека в САР, простых сирийцев, на каждой сессии СПЧ проталкивает фальшивую резолюцию по правам человека в Сирии", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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СирияРоссияКризис в СирииВершинин, Сергей Васильевич
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