Замглавы МИД РФ: коалиция продолжает варварские бомбардировки и ракетные удары в Сирии

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция продолжает варварские бомбардировки в Сирии, при этом продвигая в рамках Совета ООН по правам человека (СПЧ) фальшивые резолюции по соблюдению прав человека в этой арабской республике. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая на 40-й сессии СПЧ.

"Коалиция, которая продолжает варварские бомбардировки и ракетные удары по сирийской территории, которая попирает односторонними санкциями права человека в САР, простых сирийцев, на каждой сессии СПЧ проталкивает фальшивую резолюцию по правам человека в Сирии", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.