Вершинин в Женеве указал на грубое нарушение свободы религии на Украине

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая на 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), привлек внимание к грубому нарушению свободы религии на Украине.

"Украина, где введены драконовские ограничения свободы слова и СМИ, продолжаются гонения на несогласных, журналистов и правозащитников, широко практикуются внесудебные казни и политические убийства, где грубейшим образом попрана свобода религии и убеждений, вносит хвалебную резолюцию о техническом содействии самой себе", - заявил замглавы МИД РФ.

"Мы регулярно наблюдаем попытки заявить в совете о принадлежности определенных территорий, оказать политическое давление, вмешаться во внутригосударственные процессы в отдельных государствах. После всего этого стоит ли удивляться, что доверие к совету подрывается?" - продолжил Вершинин.

По его словам, российская сторона считает, что СПЧ должен объективно реагировать на положение в области прав человека в любой стране. "Необходимо, наконец, осознать пагубность использования политики двойных стандартов в правозащитной сфере и попыток вброса в его повестку вопросов, которые находятся вне рамок компетенции совета", - подчеркнул дипломат.