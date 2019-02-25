Россия внесет на сессии СПЧ ООН заявление о недопустимости дискриминации по языку

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия внесет на 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) заявление о недопустимости дискриминации по языковому признаку. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая на сессии СПЧ.

"Язык является неотъемлемой частью культурной и социальной самоидентификации каждого человека, - отметил он. - Дискриминационные ограничения на пользование родным языком недопустимы".

Дипломат обратил внимание на работу по сохранению языкового разнообразия различными органами и специальными учреждениями ООН, прежде всего ЮНЕСКО. "Настало время и Совету ООН по правам человека сказать решительное "нет" дискриминации по языковому признаку, запрещенной Международными пактами о правах человека", - указал заместитель главы МИД РФ.

"На этой сессии российская делегация предложит совместное заявление о недопустимости дискриминации по языковому признаку, - заявил Вершинин. - Рассчитываем, что члены и наблюдатели совета присоединятся к нему и тем самым внесут свой вклад в противодействие дискриминации, обеспечение равного пользования всеми правами человека для всех и поощрение языкового и культурного разнообразия".