Матвиенко рассчитывает на новые форматы взаимодействия с парламентом Армении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным сохранять преемственность в дружественных отношениях России и Армении, при этом она рассчитывает на новые подходы и форматы взаимодействия парламентариев двух стран. Об этом спикер Совфеда заявила в понедельник на встрече со спикером Национального собрания (парламента) Армении Араратом Мирзояном.

"Нам кажется, что очень важно обеспечивать преемственность в отношениях между нашими государствами. Армения нам не чужое государство, а армянский народ - дружественный нам народ. Мы вышли на хороший уровень сотрудничества. Надеемся, что будет обеспечена не только преемственность, но и перезагрузка, новые подходы, новые форматы, новое содержание в нашей работе", - сказала Матвиенко на встрече с Мирзояном, избранным 14 января председателем Нацсобрания Армении.

Она сообщила, что в среду на пленарном заседании СФ планируется выступление председателя Национального собрания республики Армения, подчеркнув, что такая возможность будет предоставлена спикеру армянского парламента впервые за всю историю новой России. Матвиенко также заявила, что считает "неким символом" то, что свой первый внешнеполитический визит на посту спикера парламента Мирзоян совершает именно в Россию.

Спикер Совфеда отметила и то, что в России внимательно следят за внутриполитической ситуацией в Армении. "Мы считаем, что революционные преобразования, которые произошли в Армении, смена власти - это, в первую очередь, выбор армянского народа. И мы неоднократно подчеркивали только одно - что мы выступаем за то, чтобы все было в правовом поле, чтобы все это происходило мирным путем", - сказала Матвиенко. По мнению российских и международных наблюдателей, выборы в парламент страны "прошли в нормальной конструктивной обстановке, без какого-то напряжения", - добавила она.

"Кстати, сегодня, как меня проинформировали, прошли очень конструктивные переговоры между премьер-министром Армении и президентом России. Конечно, та повестка, которая прорабатывается на высшем политическом уровне, для нас является дорожной картой, ориентиром для того, чтобы парламенты наших стран содействовали всестороннему развитию взаимного двухстороннего сотрудничества", - заключила спикер Совфеда.

Президент России Владимир Путин обсудил в понедельник по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы развития российско-армянского сотрудничества и региональные проблемы, сообщила ранее пресс-служба президента. Россия и Армения в настоящее время, в частности, ведут переговоры о ценообразовании на газ для потребителей этой закавказской республики. В части региональной проблематики одной из значимых остается тема назначения нового генерального секретаря ОДКБ вместо снятого с этой должности в ноябре 2018 года представителя Армении.