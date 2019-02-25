Посол РФ: экспертам России и Швеции следует обсудить предупреждение инцидентов на Балтике

СТОКГОЛЬМ, 25 февраля. /ТАСС/. Шведской стороне следует встретиться с военными экспертами РФ, чтобы рассмотреть российские предложения в области предупреждения инцидентов над Балтийским морем. Об этом в понедельник заявил посол России в королевстве Виктор Татаринцев на встрече с главой отдела МИД Швеции по безопасности полетов в Европе Юлиусом Лильестрёмом.

Российский дипломат был вызван в МИД Швеции в связи с инцидентом в воздушном пространстве над Балтийским морем, когда истребитель Су-27 якобы приблизился на расстояние 20 м к шведскому самолету радиотехнической разведки. "Они обратили внимание на серьезность инцидента и высказали пожелание, чтобы подобное не повторялось. Я со своей стороны сослался на заявление Минобороны РФ, в котором содержится опровержение информации об опасном сближении", - пояснил Татаринцев корреспонденту ТАСС.

"Я напомнил, как Россия неоднократно в прошлом предлагала - например, в 2017 году в послании замминистра обороны Антонова его шведскому коллеге, - чтобы военные эксперты двух стран встретились для обсуждения обстановки с безопасностью в регионе Балтийского моря, в том числе [для обсуждения] безопасности полетов. К сожалению, все эти запросы получили отрицательный ответ. Я указал, что актуальность создания механизмов предупреждения инцидентов не только не ослабла, но и усилилась. Вместо того чтобы прибегать к средствам мегафонной дипломатии, шведской стороне следовало бы позитивно рассмотреть наши предложения", - подчеркнул посол.

Как сообщили в пятницу ВС Швеции, "во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский Су-27, российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м". В МИД Швеции подчеркнули, что инцидент произошел в международном пространстве и в ведомстве "серьезно относятся к инциденту".

В пятницу в Минобороны РФ журналистам сообщили, что российский истребитель Су-27 из дежурных сил по ПВО 19 февраля проконтролировал над нейтральными водами Балтийского моря полет самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции, приближавшегося к границам России. По данным ведомства, Су-27 находился на безопасном расстоянии.