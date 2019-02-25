Посольство РФ предостерегло Лондон от участия в украинской провокации в Керченском проливе

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании предостерегло официальный Лондон от участия в провокации, которую Киев готовит в Керченском проливе. Об этом сообщается в комментарии, распространенном посольством в понедельник.

"Участие любых иностранных граждан, в том числе государств - членов НАТО, в незаконной деятельности в Керченском проливе противоречит международному праву. Более того, оно усугубляет общую международную атмосферу применительно к урегулированию конфликта на востоке Украины политико-дипломатическими средствами на основе минских соглашений, - отметили в посольстве - Что касается возможного участия Великобритании в планах Киева, то мы надеемся, что Лондон воздержится от таких сомнительных авантюр. Мы со своей стороны предостерегли британское правительство от участия в этих опасных маневрах, чреватых серьезными последствиями".

В посольстве подчеркнули, что любая попытка маневрирования в проливе, игнорирующая установленные правила, будет рассматриваться как еще одно нарушение российских границ.

"Нас очень беспокоит провокационная модель поведения Украины в районе Керченского пролива, которая продолжает угрожать миру и стабильности в Черном море и во всем регионе. Планы Киева особенно настораживают в контексте начавшейся предвыборной кампании на Украине. Действительно, готовится очередной "прорыв" с нарушением правил прохода этой сложной акватории без соответствующих запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманской проводки. Причем украинские власти предпринимают настойчивые попытки втянуть в свои провокационные схемы страны - члены НАТО", - говорится к комментарии.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования российских пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские военные проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.