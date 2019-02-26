Депутаты Челябинска выбрали мэром Владимира Елистратова

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты челябинской городской думы во вторник избрали мэром города Владимира Елистратова, который с ноября 2018 года был врио главы Челябинска, передает корреспондент ТАСС с заседания гордумы.

"По итогам голосования большинством голосов избран Елистратов", - сказал председатель гордумы Станислав Мошаров.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ноябре 2018 года объявил об отставке с должности главы Челябинска Евгения Тефтелева, которую тот занимал с августа 2015 года. Тефтелев согласился с предложением руководства региона войти в состав областного правительства и был назначен вице-губернатором. В декабре депутаты Челябинской городской думы объявили о проведении конкурса на должность главы города.

Конкурсная комиссия в Челябинске 22 февраля выбрала из 16 претендентов четверых основных кандидатов на должность мэра. Ими стали врио главы города Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, адвокат Никита Мирный и бывший мэр Трехгорного Николай Шиманович. Орел свою снял кандидатуру.

Елистратов с октября 2015 года был заместителем главы города Челябинска по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.

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