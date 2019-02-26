Кремль будет приветствовать саммит США - КНДР, если по его итогам снизится напряженность

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кремль будет приветствовать итоги предстоящего 27-28 февраля второго саммита лидеров США и КНДР, если они позволят продвинуться в решении ядерной проблемы Корейского полуострова и снизить напряженность в регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если эта встреча поможет продвинуться по пути решения северокорейской ядерной проблемы, поможет продвинуться на пути создания более безопасного и стабильного Корейского полуострова, снизит напряженность там, то, безусловно, это можно будет только приветствовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к предстоящей в Ханое встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.