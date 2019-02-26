{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Второй саммит США — КНДР
Обновлено 

Кремль будет приветствовать саммит США - КНДР, если по его итогам снизится напряженность

Москва поддержит итоги встречи в случае прогресса в решении ядерной проблемы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кремль будет приветствовать итоги предстоящего 27-28 февраля второго саммита лидеров США и КНДР, если они позволят продвинуться в решении ядерной проблемы Корейского полуострова и снизить напряженность в регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если эта встреча поможет продвинуться по пути решения северокорейской ядерной проблемы, поможет продвинуться на пути создания более безопасного и стабильного Корейского полуострова, снизит напряженность там, то, безусловно, это можно будет только приветствовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к предстоящей в Ханое встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Теги
СШАКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
Второй саммит США — КНДР
Патрушев считает, что США должны подтвердить гарантии безопасности КНДР на саммите в Ханое
Также Вашингтону следует выразить готовность смягчить экономическое давление в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия, считает секретарь Совбеза РФ
Читать полностью