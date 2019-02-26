Патрушев заявил, что РФ готова задействовать "горячую линию" с США по кибербезопасности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия готова задействовать для обсуждения с США вопросов кибербезопасности различные форматы, в том числе созданную в 2013 году "горячую линию", однако Вашингтон не стремится к диалогу в этой сфере. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

"Горячая линия" действительно была создана в 2013 году по итогам достигнутых президентами России и США в Лох-Эрне (на саммите в Северной Ирландии) договоренностей, она предназначена для урегулирования потенциально опасных ситуаций в информационном пространстве, - отметил он. - Этот канал связи между Кремлем и Белым домом существует. Теоретически им можно пользоваться".

Патрушев напомнил, что о готовности к взаимодействию с США и другими странами Запада в сфере информационной безопасности в том числе и по "горячей линии" Россия заявляла неоднократно. "Однако сегодня сотрудничество на экспертном уровне в этой области приостановлено, - констатировал он. - США, предложив в начале 2018 года обсудить накопившиеся проблемы на данном направлении, сами же и сорвали проведение российско-американских межведомственных консультаций, не прислав свою делегацию в Женеву".

"Мы готовы к диалогу с нашими западными коллегами, если будет встречное движение и реальная заинтересованность разобраться с имеющимися проблемами", - заверил секретарь Совбеза.