В Кремле назвали абсурдной идею приватности в интернете

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в восторге от участившихся случаев слежки за россиянами, которую осуществляют иностранные спецслужбы. В то же время он отметил, что интернет-пространство полностью прозрачно, и абсурдно рассчитывать на сохранение конфиденциальности в сети.

"Конечно же, мы не в восторге от того, что за нашими гражданами повсеместно следят различные спецслужбы", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что российские спецслужбы неоднократно говорили о том, "что деятельность всяких иностранных шпионов здесь [в России] существенно за последние годы активировалась". "Конечно, это неприемлемо. Конечно, мы это не одобряем. Скорее, мы это осуждаем", - подчеркнул он.

При этом Песков допустил, что интернет-компании вправе передавать какие-то сведения о своих пользователях компетентным органам, если это оговорено специальными соглашениями. "Безусловно, компании по запросу каких-то следственных органов, наверное, могут передавать данные, если это оговорено в соответствующих соглашениях об использовании тех или иных услуг, - уточнил он. - Мне кажется, что здесь нужно подойти сугубо с юридической практики".

"Что касается слежки в интернете, то интернет, он весь прозрачен, нужно априори с этим согласиться, - подытожил пресс-секретарь главы государства. - Там все видно, поэтому здесь рассчитывать на какую-то дискретность и приватность в интернете - это абсурд, это заблуждение".