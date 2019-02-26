Врио главы Курской области намерен участвовать в выборах губернатора

КУРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт заявил о решении участвовать в предстоящих праймериз и выборах главы региона, передает корреспондент ТАСС.

"Мной принято решение принять участие в процедуре предварительного голосования, а затем в самой кампании. Я очень рассчитываю на вашу поддержку", - сказал Старовойт во вторник на 31-й конференции регионального отделения партии "Единая Россия" .

Как отметил в ходе выступления врио главы региона, ранее его работа была связана с реальным сектором экономики и была отдалена от активной политической жизни. Он добавил, что никогда не был и не является на данный момент членом какой-либо политической партии.

"Но, поверьте, всегда мои симпатии были на стороне партии <...> "Единая Россия". Работа губернатора - это командная работа", - добавил Старовойт.

Как сообщалось, "Единая Россия" проведет 26 мая предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы разного уровня, в том числе выборы глав регионов, которые пройдут 8 сентября. Предварительное голосование, прошедшее 3 июня 2018 года, стало рекордным по явке: в нем приняли участие около 12% избирателей.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Романа Старовойта временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 11 октября 2018 года после досрочного прекращения полномочий предыдущего главы региона Александра Михайлова, возглавлявшего регион с 2000 года. До своего назначения Старовойт около шести лет проработал руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор), прошел обучение во втором потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.