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Западные страны отвергли предложение России о расширении списков ОЗХО

Инициативу Москвы поддержали девять государств, 20 выступили против
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин REUTERS/Michael Kooren
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Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин
© REUTERS/Michael Kooren

ГААГА, 26 февраля. /ТАСС/. Западные страны заблокировали российское предложение по включению нескольких веществ в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Гааге постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"На вчерашней сессии Исполсовета западные страны поставили заслон российскому предложению, - отметил он. - Причем сделали это по надуманным причинам".

По словам дипломата, в ходе заседания девять стран проголосовали за российское предложение, 10 воздержались и около 20 стран проголосовали против.

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