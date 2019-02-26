Замглавы МИД РФ: Россия четко понимает, что курды являются частью сирийского народа

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия поддерживает диалог Дамаска с курдами, которые являются неотъемлемой частью сирийского народа. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, возглавляющий российскую делегацию на 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

"Самое главное - четко отдавать себе отчет, что сирийские курды являются неотъемлемой частью сирийского народа, - отметил он. - В этом смысле мы, конечно, поддерживаем тот диалог, который ведется между курдами, населяющими известные районы Сирии, в первую очередь на северо-востоке, севере, и Дамаском. Мы считаем, что речь идет о том, чтобы сами сирийцы, включая курдов, решали, какой будет их страна, как им жить в ближайшем будущем, как им вернуться к мирному строительству своей родины".

По мнению замглавы МИД РФ, уход тех, кто "незаконно находится на территории Сирии, в первую очередь уход американцев с территории Заевфратья, может быть позитивным шагом". "Потому что опять же речь идет том, чтобы было проявлено уважение к суверенитету и территориальной целостности Сирии", - подчеркнул Вершинин.