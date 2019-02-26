Иванов считает, что военные США не отрицают возможности установки своей ПРО на Курилах

С. КРАБОЗАВОДСКОЕ /Сахалинская область/, 26 февраля. /ТАСС/. В Кремле считают, что американские военные не отрицают возможности установки своих систем противоракетной обороны на южных Курильских островах, если бы они были переданы Японии. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Вы слышали ответ американского генерала (на вопрос, планируют ли США разместить военную базу на Шикотане, если РФ передаст этот остров Японии - прим. ТАСС): "Пока не планируем". Я делаю ударение на слове "пока", - заметил Иванов. Он обратил внимание, что "другой американский генерал" и вовсе сказал, что остров Итуруп идеально подходит для размещения системы противоракетной обороны против северокорейских ракет.

"Нас за дурачков, наверно, держат. Каких северокорейских ракет? Это против российских ракет. Система ПРО направлена против Российской Федерации", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ, отметив, что высказывания о том, что американская ПРО якобы направлена против Ирана и Северной Кореи - "это сказки для дурачков".

Комментируя советско-японскую декларацию 1956 года, по которой СССР допускал передачу Японии острова Шикотан и ряда мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, Иванов напомнил, что "после этого на территории Японии появилось… около 40 американских военных объектов, плюс огромная военная база", в связи с чем Советский Союз и отозвал свою подпись под документом. "Мирный договор предполагает добрососедские, хорошие, дружеские отношения между государствами, подписавшими этот договор. О каком миролюбии мы сегодня можем вести речь?" - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

"Вы знаете, у меня иногда возникает вопрос: может быть, нам переговоры о мирном договоре с Японией вести не с Японией, а с другой страной? Это может быть эффективней", - добавил Иванов.

Переговоры и мирном договоре

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.