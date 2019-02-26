Лавров: взаимодействие России и Китая в нынешних условиях приобретает особую значимость

УЧЖЭНЬ /Китай/, 26 февраля. /ТАСС/. Обмен мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня позволит скоординировать шаги России и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с китайским коллегой Ван И.

"В условиях нынешней сложной международной ситуации Китай и Россия как стратегические партнеры должны своевременно провести стратегические консультации", - сказал Ван И, открывая встречу. Он отметил, что рассчитывает обсудить двустороннюю повестку, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, чтобы скоординировать позиции двух стран.

"Я с вами полностью согласен, господин министр, что наше взаимодействие на международной арене обретает в нынешних непростых условиях особую значимость, - заявил в свою очередь Лавров. - И я убежден, что обмен мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня будет полезным и позволит и далее координировать наши шаги в интересах мира, безопасности и стабильности на международной арене".

Как указывалось ранее в комментарии МИД РФ, на переговорах Лавров и Ван И намерены обсудить острые международные вопросы, в частности развитие событий вокруг Корейского полуострова и Венесуэлы, тему атомной сделки с Ираном.

Лавров напомнил, что идет подготовка к участию президента России Владимира Путина в форуме "Один пояс - один путь". "Готовимся также к визиту в Российскую Федерацию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который, помимо визита, посетит Петербургский международный экономический форум в качестве главного гостя", - отметил он.