"Единая Россия" и "Процветающая Армения" подписали протокол о сотрудничестве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Партии "Единая Россия" и "Процветающая Армения" подписали в вторник протокол о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом сообщила журналистам пресс-служба единороссов.

Подписи под документом поставили замсекретаря генсовета "Единой России", зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов и зампредседателя "Процветающей Армении", председатель постоянной комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции Национального собрания Армении Микаел Мелкумян.

"Этот протокол мы подписали по поручению руководства наших партий. В конечном счете это будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими государствами. И это полностью соответствует той политике, которую проводит и Россия, и, надеюсь, проводит Армения, в том числе и на международной арене", - приводит пресс-служба слова Климова.

Он уточнил, что документ обеспечит базу для сотрудничества партий, направленного на развитие всего постсоветского пространства "в интересах мира, безопасности". Климов также предложил в апреле продолжить диалог между партиями.

В свою очередь Мелкумян отметил, что в стране после парламентских выборов сохраняются пророссийские настроения. "Сотрудничество между Арменией и Россией - это приоритет, это наш стратегический подход", - приводятся в пресс-релизе его слова. "Одна из основных линий нашей партии - это и евразийская, и полная интеграция с нашим стратегическим партнером - Россией", - подчеркнул Мелкумян.

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Армении 9 декабря. Победу одержал блок "Мой шаг", партия "Процветающая Армения" заняла второе место.