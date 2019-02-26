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Постпред РФ при ОЗХО утверждает, что США пытаются спрятать своих "Новичков" от организации

По словам Александра Шульгина, США и их натовские союзники "не хотят выводить из тени работу с несписочными материалами, не соблюдая таким образом требования Конвенции о запрещении химического оружия"

ГААГА, 26 февраля. /ТАСС/. США и их союзники отклонили предложение РФ по внесению в списки химконвенции большой группы химикатов, поскольку не хотят "светиться" со своими "Новичками". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции постпред РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин.

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"Совершенно очевидно, что американцы и их союзники всеми силами сопротивляются нашему предложению по внесению в списки большой группы химикатов, - отметил он. - Почему они это делают, нам понятно. Нам хорошо известно, что США, Великобритания в натовских специализированных центрах проводят активные исследования с запрещенными химикатами, которые создают угрозу для целей и предмета Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)".

Дипломат обратил внимание, что исследовательские работы с целью создания антидотов, разработки лекарств и других целей, "в принципе, возможны, но при условии, что химикаты, с которым ведется работа, являются списочными". "Как раз именно этого США и их натовские союзники не хотят. Они не хотят выводить из тени ту противозаконную деятельность, которую они проводят, работу с несписочными материалами, не соблюдая таким образом требования конвенции", - пояснил он.

"Чтобы самим не светиться со своими "Новичками", США, Великобритания и другие натовские страны пытаются перевести стрелки на РФ, - сказал Шульгин. - Зачем это делается, тоже понятно. Это вписывается в курс Вашингтона на то, чтобы постоянно наращивать давление на нашу страну, создавать ей проблемы на всех международных площадках, создавать вокруг нашей страны образ изгоя".

В понедельник в Гааге прошла созванная по инициативе РФ внеочередная встреча Исполнительного совета ОЗХО, которая была посвящена внесению изменений в приложение по химикатам к КЗХО. Россия предлагала включить в списки пять семейств химикатов, однако инициатива не была одобрена. На предыдущей внеочередной встрече Исполсовета 14 января Канада, Нидерланды и США выступили с предложением по включению в списки лишь двух семейств веществ под названием "Новичок". Россия не стала препятствовать данному предложению, однако высказала ряд серьезных замечаний и не стала ассоциировать себя с соответствующим решением Исполсовета.

Теги
СШАВеликобританияРоссияШульгин, Александр Васильевич
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