Совет депутатов Видного лишил мандата Грудинина

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Московской области лишил во вторник мандата генерального директора "Совхоза им. Ленина" Павла Грудинина. Об этом ТАСС сообщил председатель совета Игорь Коршаков.

"Мы получили представление Видновской городской прокуратуры, на основании этого представления было проведено внеочередное заседание совета депутатов. На нем было принято решение о лишении Павла Грудинина мандата", - сказал он.

По словам Коршакова, в своем представлении прокуратура указала на нарушения антикоррупционного законодательства. Всего на заседании во вторник из 20 депутатов поселения присутствовали 13, из них 11 проголосовали за лишение Грудинина мандата, один - против и еще один воздержался. В свою очередь Грудинин указал ТАСС, что на заседании отсутствовал, а с представлением прокуратуры ему не дали заранее ознакомиться ни депутаты совета, ни сама прокуратура.

"Мы пойдем в суд, будем добиваться правды. Я буду отстаивать интересы своих избирателей в суде. У меня есть право на защиту чести и достоинства", - сказал бизнесмен ТАСС.

Ранее сообщалось, что на прошлом заседании 15 февраля совет депутатов Видного освободил Грудинина от должности председателя.

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.