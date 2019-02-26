Отделение ЕР в Хабаровске рекомендовало приостановить членство депутата Егора Калинина

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" рекомендовало местному отделению приостановить членство депутата Законодательной думы Хабаровского края от партии Егора Калинина, ставшего фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

Как сообщали ранее хабаровские СМИ, Калинин стал фигурантом уголовного дела, связанного с попыткой подкупа членов комиссии, которая определяла победителя на пост главы Хабаровского района.

"В соответствии с уставом партии "Единая Россия", членство в партии лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, приостанавливается. В связи с этим хабаровское региональное отделение рекомендует местному отделению "Единой России" в Хабаровском муниципальном районе временно приостановить членство в партии Калинина Егора Андреевича до соответствующего судебного решения", - сказали в пресс-службе.

По какой статье возбуждено уголовное дело, собеседник агентства не уточнил.

В СУ СК РФ по Хабаровскому краю ситуацию не комментируют.