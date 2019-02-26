Аппарат губернатора Санкт-Петербурга возглавила Ирина Ган

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Аппарат губернатора Санкт-Петербурга возглавила советник по СМИ Ирина Ган. Об этом сообщается на сайте городской администрации, соответствующие обновления внесены в раздел о структуре Администрации губернатора.

Как сообщила Ган корреспонденту ТАСС, "назначение состоялось 18 февраля". Она отметила, что на новом посту в ее задачи будет входить в том числе подготовка мероприятий с участием врио губернатора Александра Беглова и их информационно- аналитическое обеспечение.

"Оперативная и бесперебойная работа аппарата очень важна для реализации всех полномочий губернатора Санкт-Петербурга. Особое внимание буду уделять информационно- аналитическому обеспечению, а также подготовке мероприятий с участием Александра Беглова на принципах открытости, вовлечения всех заинтересованных сторон", - сказала Ган.

На посту начальника аппарата губернатора Ган сменила Любовь Совершаеву, которая занимала эту должность с ноября по январь, а затем стала вице-губернатором. Ган в ноябре была назначена советником губернатора по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации. До этого она занимала должность директора по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома Hearst Shkulev Media, была также помощником министра образования и науки РФ и руководителем пресс-службы партии "Гражданская платформа". По образванию Ган журналист - она окончила факультет журналистики МГУ.